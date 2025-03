Dai campionati di scherma al nuoto, gli eventi sportivi riempiono gli hotel

Scherma e nuoto per riempire gli hotel attraverso migliaia di atleti attesi. La scherma farà di Riccione la propria casa per buona parte di maggio. Dal 30 aprile al 18 maggio sono previste 11mila presenze per i diversi eventi di scherma giovanile, i più importanti nel Paese. Durante le tre settimane si alterneranno in città 5.200 atleti. Il calendario della scherma giovanile, che scenderà in pedana al Playhall, al pattinodromo e al bocciodromo di Riccione, comprende il 61esimo ‘Gran premio giovanissimi - Trofeo Renzo Nostini’, il terzo ‘Campionato nazionale gold cadetti e giovani’ e il terzo ‘Campionato nazionale gold assoluti’. Si partirà con il ‘Gran premio giovanissimi – Trofeo Renzo Nostini’, in programma dal 30 aprile al 7 maggio. Ma prima sarà la stagione del nuoto. Sta per partire allo Stadio del Nuoto uno degli eventi natatori più importanti dell’anno: il Campionato italiano assoluto BPer invernale nuoto artistico, da oggi a domenica. Gli atleti sono arrivati da tutta Italia. Saranno quattro giornate di gare in vasca olimpionica. In vasca gareggerà tutta la nazionale italiana, composta da atleti juniores che hanno partecipato alle passate olimpiadi.