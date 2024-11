Dai chiodi al Giro d’Italia alla gloria Mundial

Il panorama culturale e sociale dell’Italia, soprattutto tra la fine dell’Ottocento e il secolo successivo, non ha sempre accolto lo sport con l’entusiasmo celebrativo che oggi sembra quasi inevitabile. In "Contro lo sport" (ed. Utet), Stefano Pivato, storico e autore di saggi, scava nelle pieghe delle resistenze, delle perplessità e delle vere e proprie avversioni che hanno caratterizzato la storia dello sport italiano. Il libro si propone di svelare un intreccio di giudizi e pregiudizi che, da diverse angolazioni politiche, sociali e culturali, hanno influenzato il rapporto del Paese con la pratica sportiva. Attraverso questa lente, Pivato compone un mosaico variegato e spesso sorprendente che ci costringe a rivedere i miti consolidati e a riflettere su come la percezione del corpo e della competizione sia mutata nei decenni.

Una delle leggende più curiose e rivelatrici narrate nel volume riguarda un giovane Benito Mussolini, fervente socialista prima di abbracciare il fascismo. Si racconta che il futuro Duce, con l’ardore ideologico tipico dei suoi vent’anni, vedesse lo sport come una distrazione dalle battaglie più significative, un diversivo borghese che allontanava le masse dagli ideali rivoluzionari. E così, si dice, arrivò al punto di disseminare chiodi sulle strade per ostacolare il passaggio del Giro d’Italia, icona in erba di un’epica nazionale. Questo aneddoto, sebbene non confermato in modo inequivocabile, risulta emblematico delle tensioni tra sport e politica in quegli anni.

La voce di Pivato non si limita a riecheggiare storie pittoresche; piuttosto, le inserisce in un discorso critico più ampio che chiama in causa personalità influenti e intellettuali, spesso insospettabili nel loro scetticismo. Matilde Serao, scrittrice e giornalista di fine Ottocento, descrive con ironia la figura del ciclista, uomo che muove ritmicamente le gambe sul velocipede, suscitando il riso della folla e il disgusto delle donne. Queste visioni rivelano come lo sport fosse percepito non solo come una pratica effimera, ma anche come una minaccia alla virilità, alla dignità, persino alla moralità.

Non mancano poi le invettive di Cesare Lombroso, celebre criminologo, il quale sosteneva che gli uomini dalle capacità atletiche eccessive fossero più propensi al crimine. Una tesi che, pur con la sua stravaganza, non rimase isolata ma contribuì ad alimentare un’idea diffusa di sport come elemento potenzialmente destabilizzante per l’ordine sociale. Tale concetto, ribadito e modificato nei decenni, trovò appigli nella diffidenza di molti settori politici e religiosi. Basti pensare a figure come il gesuita Giuseppe Barbieri, che associava la ginnastica a comportamenti moralmente pericolosi.

Pivato esplora anche l’ambivalente atteggiamento del cattolicesimo. Da un lato, diffidente nei confronti di attività fisiche ritenute portatrici di deviazioni morali; dall’altro, pronto a riabilitare lo sport con l’avvento di figure come Gino Bartali, ciclista che divenne icona morale durante la Seconda guerra mondiale. Bartali non era soltanto un campione, ma un simbolo di sacrificio e valori cristiani, che la Chiesa riuscì a celebrare come emblema di una virtù universale. Il volume approda, infine, alla svolta del 1982, quando la vittoria della Nazionale ai Mondiali di calcio segnò un punto di non ritorno. Se fino a quel momento la storia dello sport in Italia era stata caratterizzata da un susseguirsi di dubbi e critiche, quella notte di festa, con la gente che si riversava nelle fontane, fu un momento di rottura. La conquista del titolo mondiale sancì la definitiva consacrazione dello sport come collante nazionale, capace di unire e di riscrivere le percezioni collettive.

Carlo Cavriani