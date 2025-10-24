Amor di patria
24 ott 2025
24 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Dai colli alla gloria nazionale. Rimini incoronata terra del vino

Un riconoscimento storico per i nostri produttori. La Guida dell’Espresso 2026 premia anni di lavoro

Rimini brinda al successo. Nel prestigioso Teatro Arcimboldi di Milano, tra le luci della grande gastronomia italiana e gli applausi del mondo del vino, la Guida dell’Espresso 2026 ha incoronato la Rimini Doc come migliore area vitivinicola dell’anno. A consegnare il riconoscimento, l’autorevole critico Luca Gardini, autentico fuoriclasse del gusto e ambasciatore del vino italiano nel mondo. A ritirarlo, visibilmente emozionato, Sandro Santini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e portavoce di un gruppo di produttori che, con coraggio e visione, hanno scritto una nuova pagina della storia enologica riminese.

Un trionfo che non nasce per caso, ma dal lavoro silenzioso e ostinato di sedici produttori visionari che, nel pieno della pandemia, il 7 aprile 2021, decisero di unirsi sotto un’unica bandiera: quella del territorio. Nacque così Rimini Doc, e con essa il progetto RiminiRebola, un inno a quel vitigno grechetto gentile che solo sulle colline riminesi trova la sua espressione più autentica. La rebola è diventata il simbolo di una rinascita, il vino-identità di una terra che non si accontenta di essere solo mare, ma che rivendica con fierezza la sua anima agricola, collinare, profumata di vite e di sole.

"Finalmente abbiamo ribaltato il detto ‘nessuno è profeta in patria’ – racconta Santini – perché qualcuno lo è diventato. Con Rimini Doc e RiminiRebola abbiamo fatto conoscere il nostro entroterra come parte integrante dell’offerta turistica della Riviera. I nostri vini sono veri e propri souvenir liquidi: con un bicchiere di vino riminese ti porti a casa il sapore della vacanza e la voglia di tornare".

E i numeri danno ragione a questo entusiasmo: +28,62% di bottiglie Rimini Doc e +75,95% di rebola prodotte negli ultimi due anni. Dati che raccontano una crescita concreta, frutto di qualità, passione e identità.

Oggi Rimini non è più solo sinonimo di spiagge e divertimento: è un territorio che sa emozionare anche nel calice, dove il vino diventa ambasciatore di cultura, autenticità e orgoglio.

