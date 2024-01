Dai comici ai musicisti: a Verucchio la stagione fiorisce in primavera

Un cartellone vibrante di parole e suoni, quello del Teatro Pazzini di Verucchio, che prenderà il via il 16 febbraio e si concluderà il 18 maggio. Una stagione che parte con il concerto-tributo del rocker nostrano Lorenzo Semprini e the false prophets, dal titolo Like a Rolling Stone: Bob Dylan in un viaggio tra musica e parole dal film Pat Garrett & Billy the kid. Ancora una volta il musicista riminese aiuta il pubblico a scoprire nuovi orizzonti musicali, rileggendo un glorioso passato. Sabato 24 febbraio (ore 21) e domenica 25 (ore 17) il Teatro dialettale del territorio con la Compagnia Teatrale La Fonte presenterà due atti unici Moglie e buoi dei paesi tuoi scritta da Eugenio Pazzini per la regia di Marco Pier Giulio Magnani e Us Spousa la Rosetta scritta da Maria Pascucci. Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce, si svelerà attraverso un trio di bravissime attrici, Federica Fabiani, Rossana Mola capitanate da Rita Pelusio per la regia di Laura Curino (2 marzo, ore 21.15). Per l’8 marzo la voce di Clarissa Vichi ci trasporterà con il virtuoso trio acustico che l’accompagna in un viaggio tra musica e parole, con il Concerto Janis Joplin & Amy Winehouse Acustic Tribute. Il 16 marzo ore 21,15 la prima delle due serate di Verucchio Slam Poetry, la poesia in forma di competizione con giovani artisti che si sfideranno ad inizio serata a suon di versi: verranno votati dal pubblico e si decreterà un vincitore. A seguire spettacolo di Luca Cancian Basta un pugno. La seconda serata si svolgerà il 6 marzo e sarà la volta di Antonio Amadeus Pinnetti con Benvenuti in famiglia. Il 13 e 20 aprile (ore 21,15) due serate di selezioni di Locomix Festival per comici emergenti in collaborazione con l’Associazione Locomotiva di San Marino con la colonna sonora dal vivo dell’eclettico resident duo Beati Precari. Il 27 aprile ecco Vito nel suo esilarante show L’altezza delle lasagne, monologo di sopravvivenza gastronomica, di Francesco Freyrie e Andrea Zalone, che ci porterà su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina (ore 21.15). La stagione si concluderà con due appuntamenti di Drammaturgie contemporanee Nextgen in collaborazione con Ater Fondazione e Agis Lombardia: l’11 maggio il Teatro del Simposio porterà in scena la nuova produzione Odissea. Tracce di resilienza umana di Antonello Antinolfi con Ettore Distasio, Mauro Negri ed Elena Ferri, per la regia Francesco Leschiera. Concluderà la stagione la Compagnia Caterpillar con Unprinted. Quello che non ti dicono. In scena Sichetti, Brambillasca, Carmagnani, Fea Bosia, Longo, regia Valentina Sichetti (18 maggio ore 21).

Rosalba Corti