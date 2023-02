Dai Ferragnez alle bufale balneari

Anche il fruttivendolo, interrogato dai cronisti sul carovita, invoca il rispetto dalla privacy. Poi scopri che su Facebook posta vita morte e miracoli suoi e dell’intera famiglia. Politici scafati, che davanti a un giornalista sono più omertosi di Totò Riina, usano la tastiera del computer come un bazooka. Alle sparate social non c’è rimedio o smentita. Ma se capita a un giornale scatenano gli avvocati. Poi c’è il comparto narrazioni, termine insopportabile usato per raccontare ‘la rava e la fava’. I capodanni sono i più lunghi del mondo, le notti rosa muovono sempre milioni di turisti, non c’è sagra paesana senza record di visitatori. Ma se ti capita di chiedere: scusi, ma quanti dottori sono fuggiti dagli ospedali? Serve domanda scritta e marca da bollo.

Carlo Andrea Barnabè