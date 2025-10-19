Bfc, trasferte decisive

Rimini
19 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Dai fornelli agli scarpini da calcio. Anche Aquila in campo per Gaza

"Non so ancora con chi giocherò né con che modulo scenderemo in campo, ma l’importante è esserci, divertirsi e sostenere questa giusta causa". Parla così Francesco Aquila, lo chef bellariese vincitore di MasterChef 10, che domani pomeriggio, alle 17.15 allo stadio Nanni di Bellaria, lascerà grembiule e padelle per indossare scarpini e maglietta. Il motivo è di quelli che contano: la partita di beneficenza ‘Un calcio… alla violenza. Uniti per la pace a Gaza’, organizzata dall’Anspi circolo oratorio sacro cuore con il patrocinio del Comune e il sostegno di decine di realtà locali. "È un’iniziativa molto importante – spiega Aquila – perché permette di porre l’attenzione su una situazione difficile come quella di Gaza e di fare, nel nostro piccolo, qualcosa di utile". Tifoso rossonero, Aquila scherza: "Nei calcetti gioco esterno destro, mi ispiro a Kakà e Gattuso. Ma qui l’unico obiettivo è far squadra per una buona causa". In campo, insieme a lui, ci saranno ex calciatori come Ricchiuti, Ceccarelli e Agostini, sportivi, personaggi del web, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e molti amministratori comunali.

A dirigere la sfida, in veste di arbitro, sarà il sindaco Filippo Giorgetti: "L’idea è nata mesi fa da Mauro Casadei della pizzeria del Bosco e dal consigliere Andrea Silvagni – racconta –. Ci tenevamo che non emergesse il ruolo della politica, ma un messaggio di unità. Maggioranza e minoranza insieme, come un piccolo ponte di pace costruito con qualcosa di bello e semplice". L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato destinato a Medici senza frontiere, impegnata a portare aiuto alla popolazione civile palestinese. La presentazione delle squadre è prevista per le 16.45. Poi il fischio d’inizio e, per una volta, a Bellaria il risultato conterà meno del messaggio.

a. d. t.

© Riproduzione riservata

