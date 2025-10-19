Dai fornelli agli scarpini da calcio. Anche Aquila in campo per Gaza

"Non so ancora con chi giocherò né con che modulo scenderemo in campo, ma l’importante è esserci, divertirsi e sostenere questa giusta causa". Parla così Francesco Aquila, lo chef bellariese vincitore di MasterChef 10, che domani pomeriggio, alle 17.15 allo stadio Nanni di Bellaria, lascerà grembiule e padelle per indossare scarpini e maglietta. Il motivo è di quelli che contano: la partita di beneficenza ‘Un calcio… alla violenza. Uniti per la pace a Gaza’, organizzata dall’Anspi circolo oratorio sacro cuore con il patrocinio del Comune e il sostegno di decine di realtà locali. "È un’iniziativa molto importante – spiega Aquila – perché permette di porre l’attenzione su una situazione difficile come quella di Gaza e di fare, nel nostro piccolo, qualcosa di utile". Tifoso rossonero, Aquila scherza: "Nei calcetti gioco esterno destro, mi ispiro a Kakà e Gattuso. Ma qui l’unico obiettivo è far squadra per una buona causa". In campo, insieme a lui, ci saranno ex calciatori come Ricchiuti, Ceccarelli e Agostini, sportivi, personaggi del web, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e molti amministratori comunali.

A dirigere la sfida, in veste di arbitro, sarà il sindaco Filippo Giorgetti: "L’idea è nata mesi fa da Mauro Casadei della pizzeria del Bosco e dal consigliere Andrea Silvagni – racconta –. Ci tenevamo che non emergesse il ruolo della politica, ma un messaggio di unità. Maggioranza e minoranza insieme, come un piccolo ponte di pace costruito con qualcosa di bello e semplice". L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato destinato a Medici senza frontiere, impegnata a portare aiuto alla popolazione civile palestinese. La presentazione delle squadre è prevista per le 16.45. Poi il fischio d’inizio e, per una volta, a Bellaria il risultato conterà meno del messaggio.

a. d. t.