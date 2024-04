Dai laboratori ‘verdi’ a villa Mussolini alle Fiat 500 pronte a sfilare in città

Weekend di eventi a Riccione. Nella serra del giardino di Villa Mussolini proseguono questa mattina e domani pomeriggio i laboratori creativi a tema botanico a cura di eStudio per grandi e piccoli. Domani le mitiche Fiat 500, insieme ad altre auto d’epoca, si daranno appuntamento in viale San Martino e in piazzale San Martino per un’iniziativa che coinvolge tutti i quartieri della città in un percorso che si snoda verso il centro fino al quartiere Alba. Poco dopo le 10 le vetture partiranno alla volta del Paese. Sempre in Paese domani dalle 7 alle 20, l’appuntamento è con ‘Il baule dei ricordi’, il mercatino del riuso, dove scoprire oggetti rari o dimenticati, articoli curiosi di antiquariato, modernariato e collezionismo, merci e capi vintage. Sempre domani la palestra di viale Capri ospita il campionato nazionale fitness musicale, organizzato da Aics, in collaborazione con la Regione e il Comitato provinciale. Si tratta del fitness musicale che unisce il ballo a esercizi aerobici.