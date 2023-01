Dai laghi Azzurro e Santarini la soluzione all’emergenza siccità

I laghi Azzurro e Santarini come ’armi’ contro la siccità. Va avanti il progetto del Consorzio di Bonfica della Romagna, finanziato dai fondi del Pnrr con 15 milioni di euro, per contrastare la carenza d’acqua e la dispersione della rete idrica. E’ stata avviata dalla Regione la conferenza dei servizi, con tutti gli enti competenti, per la valutazione ambientale del progetto. Eventuali osservazioni andranno presentate entro un mese, poi si procederà al progetto definitivo e all’appalto dei lavori.

Come già anticipato alcuni mesi fa, il progetto prevede per il lago Santarini un uso naturalistico ai fini dello stoccaggio d’acqua, l’intervento al largo Azzurro con la creazione di una centrale di sollevamento, e la realizzazione di un canale di collegamento tra i due bacini. Gli interventi previsti dovranno andare di pari passo con i progetti (già approvati dal Comune) per la riqualificazione e la valorizzazione dei due laghi, che sono entrambi di proprietà privata. Se il lago Azzurro è destinato a diventare la ’spiaggia’ di Santarcangelo, con una vocazione più naturalistica, per il lago Santarini sono previste invece attività turistiche e sportive (compresa la pesca).