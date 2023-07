Dai libri ai podcast Il Mystfest è cresciuto

Mezzo secolo Mystfest. "È stata un’edizione storica del festival con l’assegnazione del 50° Premio Gran Giallo città di Cattolica (a ‘Il buio sulle dune’ di Marco Scarlatti), un riconoscimento che è stato conferito negli anni a quelli che sono diventati gli autori più importanti della scena italiana e che permette di continuare a scoprire nuovi talenti" spiega Simonetta Salvetti, direttrice della rassegna. "Quest’anno più che mai si è confermato come festival poliedrico – prosegue Franca Foronchi sindaco di Cattolica –. Così come di intercettare le nuove tendenze e di lasciarsi contaminare e attraversare dalle differenti forme espressive". Da Piazza Primo Maggio alle spiagge, fino alle dimore storiche e tanti altri spazi sono diventati un plcoscenico per ospitare grandi nomi della letteratura, del cinema e dei podcast più seguiti. Due le anteprime nazionali al cinema e due le mostre, mentre premio Pinketts è stato assegnato a Samuele Bersani.