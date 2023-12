Dai mercatini ai film in parrocchia. Ecco cosa fare a Natale a Saludecio

Saludecio accende il suo Natale e prepara tante sorprese per i bambini e le famiglie: a partire dall’illuminazione artistica del Centro Storico e delle Chiese di San Rocco, Santa Maria del Monte, Sant’Ansovino, Meleto, Cerreto, con mercatini di Natale e momenti di favole, letture ed incontri culturali. Domenica 24 dicembre arriva il trenino di Babbo Natale al mattino dalle 9 alle 12, poi mercoledì 27 dicembre alle ore 16 si terrà l’incontro con Gianfranco Lollino, presidente dell’Osservatorio "Copernico" di Saludecio sul tema "Le comete, messaggere di vita dal cosmo".

Per il giorno della Befana nella biblioteca "Modesti" sarà proiettato il film d’animazione "Mavka e la foresta incantata" per ragazzi e famiglie alle ore 15.30, mentre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale, santuario di Santo Amato Ronconi, andrà in scena "La lauda di Francesca", a cura di Gianluca Forlani, con musiche di Angelo Branduardi. "Lo spettacolo abbandona le vesti dell’opera medievale e si fa musical – spiegano i promotori – è il Francesco umano, terreno, fragile ed energico allo stesso tempo. Francesco riaccende la scintilla dell’amore in tutti noi. La sua vita si intreccerà con quella del nostro Fratel Amato che formatosi sul Monte Formosino, nel cenobio fondato da Francesco a Mondaino, seguirà in tutto e per tutto il suo insegnamento, fino ad essere proclamato Santo nel 2014 da Papa Francesco".