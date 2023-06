Dai miti del cinema alla grande mostra sull’Adriatico

Quindici giorni all’insegna della musica e dello spettacolo, per grandi e piccini. Domani a Bellaria si concluderà la ’Settimana dei Bambini’, da segnalare tra le attrazioni: i lottatori della ’Tana delle Tigri’, i personaggi della mitica famiglia Addams, le iconiche auto del cinema come la Delorean di Ritorno al futuro, la Gran Torino della serie tv Starsky & Hutch e la leggendaria Pontiac Trans Am di Supercar. Per i patiti dei Lego da non perdere l’appuntamento Mattoncini a Bellaria. Da lunedì poi partirà la Festa della musica coordinata dal Centro culturale Vittorio Belli, che si terrà in piazzale Santa Margherita a Igea Marina. Bellariesi e turisti potranno anche ’navigare’ nella mostra Al Soffio dell’Adriatico, dedicata alla cultura locale marittima. La mostra sarà inaugurazione oggi alle 18,30, al Centro Vittorio Belli.