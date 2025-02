Dai Nine Inch a Santarcangelo:. Alessandro Cortini in concerto

È il primo – e finora l’unico – musicista italiano riuscito a entrare nella Rock and roll Hall of fame. Polistrumentista, compositore e produttore discografico, domani sera Alessandro Cortini si esibirà in un concerto da non perdere al Supercinema di Santarcangelo (inizio alle 21, ingresso 28 euro), con uno show musicale che riserverà tante sorprese. Una serata di grande musica e di solidarietà: l’incasso sarà devoluto alla raccolta fondi per Gaza portata avanti da Educaid, la onlus riminese impegnata con i suoi operatori a fornire beni di prima necessità, farmarci, ausili sanitari e assistenza alla popolazione palestinese. Un motivo in più per vedere dal vivo Alessandro Cortini, artista che non ha bisogno di presentazioni.

Cresciuto a Forlì, trasferitosi negli Stati Uniti a 22 anni per studiare chitarra al Musicians Institute di Hollywood, Cortini da 20 anni fa parte dei Nine Inch Nails, la celebre rockband fondata da Trent Reznor. Nel 2020 il musicista è entrato, grazie ai Nine Inch Nails, nella Rock and roll Hall of fame: è l’unico italiano, fin qui, ad aver ricevuto il prestigioso rinosciemento. Nella lunga carriera Cortini ha collaborato anche con artisti come Lawrence English, Daniel Avery e Merzbow, ed è stato nel 2009 – per un breve periodo – in tour con i Muse.

Musicista di fama internazionale, Alessandro Cortini ha lavorato anche con diversi artisti italiani, tra cui Jovanotti, con il quale ha collaborato per l’album Safari. Ha inoltre suonato per le sfilate di Dior e Fendi, curandone le colonne sonore, prestato la sua musica per film, documentari e serie tv tra cui The Bear. Per lui anche tanti progetti personali: l’ultimo album di Cortini è Nati infiniti, uscito lo scorso anno, che il musicista propone nel tour internazionale partito negli Stati Uniti e proseguito in Europa. E domani sera Cortini farà tappa a Santarcangelo, per questo concerto speciale al Supercinema che aiuterà Educaid nella raccolta fondi per la popolazione di Gaza.