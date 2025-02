Dai parrucchieri per supportare le donne malate

In 132 hanno partecipato a ‘Una piega per lo Ior’ tra Rimini e Riccione. Quasi mille persone in tutta la Romagna hanno partecipato alla grande maratona a favore delle donne in chemioterapia. L’incasso complessivo è stato di 22.640 euro. L’iniziativa ha riunito un gruppo di parrucchieri, anche a Rimini e Riccione, volontari in prima linea per dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione di farmaci chemioterapici, per non far mancare loro supporto materiale e psicologico. Hanno aderito all’iniziativa 85 clienti che si sono recati nella sede Formart di Rimini, mentre sono state 47 le presenze da Gisella Bernasconi Hair Boutique & Shop di Riccione. Ad ogni partecipante è stato chiesto un contributo a partire da 20 euro. L’intero ricavato verrà utilizzato per sostenere il progetto Margherita, il servizio di fornitura di parrucche gratuite per coloro che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli in maniera più intima e riservata. Questo tipo di attività si è rivelata molto importante per 344 pazienti nel corso del 2024.