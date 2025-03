Dai Queen ai Pink Floyd: tributo alle grandi band. La potenza del rock incontra l’eleganza dell’orchestra

Lo spettacolo Symphonika on the rock fa tappa a San Marino: l’appuntamento è fissato per sabato 22 marzo (ore 21) al Teatro Nuovo. Dopo un tour nei teatri italiani e dell’est Europa, e show estivi in prestigiose location, con diversi sold out, i Symphonika tornano con una miscela esplosiva di rock sinfonico per far rivivere i fasti delle leggendarie hit anni ‘60, ‘70 e ‘80 che hanno fatto sognare intere generazioni.

Un’orchestra e una band rock composta da musicisti affermati con numerosi dischi e collaborazioni di livello internazionale saranno accompagnati da special guest e sosia per uno spettacolo unico nel suo genere. Un tributo a grandi leggende del rock come Queen, Pink Floyd, AC/DC, Scorpions, Guns & Roses, Deep Purple, Led Zeppelin e Rolling Stones. Così hit del calibro di Smoke on the water, The final countdown, The show must go on, Starway to heaven, Don’t cry, Still loving you, Paranoid, Nothing else matters e molte altre rivivranno sotto una nuova dimensione e impatto live, sia audio che video.