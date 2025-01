Dai Reggenti sette nuovi ambasciatoi

Sette nuovi ambasciatori straordinari e plenipotenziari hanno presentato nei giorni scorsi a Palazzo Pubblico, nelle mani dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, le lettere credenziali che li accreditano presso la Repubblica di San Marino. Presentati in udienza dal segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli alti plenipotenziari di Lussemburgo, Repubblica di Malta, India, Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Australia, Repubblica Ceca e Palestina. Nel suo discorso di avvio della cerimonia a Palazzo Pubblico, il Segretario Beccari ha ripercorso la fitta rete di relazioni diplomatiche che la Repubblica di San Marino intrattiene con oltre cento Paesi, ma anche il ruolo "che storicamente esercita nei contesti internazionali per la promozione del dialogo tra Stati e del meccanismo multilaterale alla luce del mantenimento della sua plurisecolare libertà".