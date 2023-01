Dai vecchi pneumatici nasceranno nuovi campi da calcio

Nel 2022 in provincia di Rimini sono stati raccolte 1.475 tonnellate di pneumatici fuori uso. Saranno convertiti e trasformati in asfalti e campi da calcio. Questo in sintesi il progetto portato avanti da Ecopneus, società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pfu (Pneumatici fuori uso) in Italia, responsabile della raccolta del 60 per cento di tutti i pneumatici fuori uso presenti ogni anno nel nostro Paese. A livello regionale, la raccolta promossa da Ecopneus ha portato al recupero di 20.417 tonnellate di materiale, equivalente in peso a oltre 2,2 milioni pneumatici da autovettura. Secondo i dati di Ecopneus l’Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per quantità di Pfu generati e raccolti nel 2022, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella Regione. La gomma che si ottiene dal riciclo è un materiale ampiamente utilizzato in tutto il mondo per la realizzazione di superfici sportive, per asfalti silenziosi, arredi urbani o recupero energetico. "Ad oggi - spiega la società nota - il mercato della gomma riciclata è in costante crescita".

Va segnalata un’altra iniziativa che ha portato alla raccolta di oltre 150 chili nei giardini Cossetto, l’area dello sfondamento del viale 19 Ottobre e il parcheggio di Via Righi a Riccione, grazie al clean up di ieri mattina organizzato da Be Kind to nature, Futuro Verde APS e Fondazione Cetacea. Cittadini e volontari si sono trovati per pulire (nella foto). Vasi, cartelli stradali, plastica sono stati consegnati a Hera. "E’ stato un momento di cura e attenzione. È bello che cittadini e rappresentanti delle istituzioni si siano impegnati per rendere la nostra città più vivibile. Nelle prossime settimane, Be Kind, continuerà a fare attività per il nostro territorio", ha concluso Alessandro Romano, referente di Be Kind Riccione e vicepresidente di Futuro Verde.