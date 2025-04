Dal 1974, stessa stanza, stesso mare: "Ci vediamo sempre ad agosto"

Un’amicizia lunga oltre mezzo secolo lega indissolubilmente una famiglia di Prato all’Hotel Angelini, una storica struttura a tre stelle situata a Viserba. Era il 1974 quando Maria Landi e Aldo Canterini, allora giovani sposi con una bimba di appena un anno, decisero di trascorrere le vacanze in Riviera grazie al passaparola: un’amica parlava con entusiasmo di una pensione gestita da una compaesana di Città di Castello. Fu così che scoprirono Villa Fortunata a Marina Centro, un piccolo nido di dodici camere aperto da Flora Mearelli e suo marito Guido Santolini, coppia rientrata in Italia dopo anni trascorsi in Francia a coltivare garofani nei dintorni di Nizza.

"Ricordo ancora la prima volta che siamo arrivati. Accolti con calore, con un sorriso vero. E quei profumi di cucina casalinga… sembrava di essere in famiglia", racconta oggi Maria. Flora, oggi 86enne, continua ad avere un ruolo attivo nella gestione alberghiera: è lei la regina della pasticceria, tra torte e biscotti che sanno di tradizione. Accanto a lei, oggi ci sono la figlia Patrizia e la nipote Martina Romani, 35 anni, che rappresenta la terza generazione di questa appassionata famiglia d’albergatori.

Nel 1980, i Santolini decisero di trasferirsi da Marina Centro a Viserba, acquistando l’hotel Angelini, una struttura con 20 camere situata a pochi passi dal mare, attiva fin dal dopoguerra. I Canterini non ebbero dubbi: seguirono subito gli amici anche in questa nuova avventura. E da allora, ogni estate – e ogni Pasqua – è diventata un appuntamento irrinunciabile. "Abbiamo sempre la stessa camera, prenotata quasi in automatico. Torniamo anche ad agosto. Non abbiamo mai saltato una stagione. La nostra routine è la stessa: stessa spiaggia, al Bagno Dino, oggi Marinagrande, e stesso quotidiano, La Nazione, che compriamo ogni mattina, anche in vacanza", raccontano con affetto.

Col tempo, la vacanza è diventata una tradizione di famiglia. Ieri Maria e Aldo sono arrivati per la consueta pausa pasquale, ma oggi saranno raggiunti dalla figlia Barbara, dai nipoti e da alcuni amici. "Un anno eravamo 36 persone in una sola tavolata!", ricordano con un sorriso. Col passare degli anni, hanno coinvolto parenti, conoscenti, amici di infanzia e colleghi. L’hotel Angelini è diventato un punto di riferimento, quasi una seconda casa, dove ogni estate si rinnova un rituale fatto di piccole certezze, chiacchiere al bar, passeggiate sul lungomare e tuffi nella memoria.

Ma nonostante la fedeltà alla Riviera, i Canterini non disdegnano altre mete. "Frequentiamo anche la Versilia, e nostra figlia ama molto la Francia. Però qui, a Viserba, è un’altra cosa. C’è uno stile di accoglienza che altrove non trovi. Non è solo professionalità: è umanità, è calore. Ti fanno sentire importante, anche solo con un piccolo gesto."

Tre anni fa, l’hotel ha abbandonato la formula della pensione completa per passare al pernottamento e colazione. Un cambiamento che inizialmente ha spaventato Martina, la più giovane alla guida della struttura: "Non sapeva come dircelo", raccontano. "Temeva che non avremmo accettato. E invece ci è piaciuto: ora abbiamo ancora più libertà, e la possibilità di provare ogni giorno un ristorante diverso tra quelli convenzionati. C’è solo l’imbarazzo della scelta!". La storia dell’Hotel Angelini e della famiglia Canterini è quella di tante realtà della Riviera romagnola, dove l’accoglienza è fatta di rapporti umani, di continuità, di volti che si ritrovano anno dopo anno.

Maria Cristina Muccioli