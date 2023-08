Dal Brasile alla Riviera romagnola "Un tuffo nella musica popolare"

Tre figure iconiche della scena musicale brasiliana esplorano le canzoni di vari tempi e vari stili al teatro Galli di Rimini. Un concerto estremamente elegante, dove la classe e la perizia del pianista Nelson Ayres e del polistrumentista Teco Cardoso si pongono al servizio della splendida voce di Monica Salmaso, oggi una delle più amate interpreti della musica popolare brasiliana. L’appuntamento è per domani alle 21.30, in un evento legato al Meeting di Rimini.

Salmaso, la sua anima lirica e colorata del Brasile arriva a Rimini. Che concerto sarà?

"Sarà un concerto basato sul mio incontro con incredibili musicisti, il maestro Nelson Ayres, pianoforte, e Teco Cardoso, flauti e sax soprano. Abbiamo un cd e un dvd registrati in questa formazione chiamata Alma Lírica Brasileira, che ora ha un repertorio ampliato: posso cantare dalla musica popolare brasiliana a Villa-Lobos e tutto coesiste in armonia. Faremo Chico Buarque, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, musica degli anni ‘30 e ‘40, oltre a una versione italiana del valzer Noite di Nelson Ayres realizzata dal caro amico e meraviglioso clarinettista Gabriele Mirabassi. È un repertorio vario che amo cantare".

La sua carriera è stata costruita in maniera artigianale.

"La mia carriera è nata con piccole etichette indipendenti. Questo mi ha portato a comprendere il valore dell’istruzione pubblica in una carriera che non nasce nei grandi media, televisione, radio. In questo senso la mia carriera è stata disegnata in modo autoriale e artigianale. Questo mi ha rafforzato e mi ha dato l’apprendimento completo di come è fatto questo mestiere, dai fogli di lavoro del budget per salire sul palco e cantare. Sono orgogliosa di questa strada perché, essendo fatta così, è solida".

Il Meeting di Rimini esalta il valore dell’amicizia. Che cos’è per lei l’amicizia?

"L’amicizia è guarigione, accoglienza e appartenenza. È il rapporto di affetto con fiducia e sicurezza. È un sapere di avere qualcuno su cui contare nella vita. È una delle cose più preziose che esistano".

Cosa porta, del suo Brasile, in Riviera?

"Scherzando si dice che la musica brasiliana ha risposte per tutto. Per me è la nostra più grande e migliore forma di espressione, il Brasile delle mescolanze culturali ha realmente avuto luogo ed esiste. Prendiamo la nostra lettura e il nostro amore per la musica e la cultura brasiliane e la portiamo in giro per il mondo".

Rosalba Corti