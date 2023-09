Dal calcio al padel, sport per tutti: prove gratuite per i ragazzi

Dal calcio all’equitazione, dal basket alla vela passando per il nuoto sincronizzato e il trampolino acrobatico. E poi padel, parkour, hockey, arti marziali e tantissime discipline di ballo. Sono alcune degli sport in cui tanti giovani riminesi potranno cimentarsi grazie al progetto "Back to sport" promosso dal Comune. L’iniziativa è rivolta ai nati dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2017. A questi ragazzi - grazie alla collaborazione degli enti aderenti - viene offerta la possibilità di praticare gratuitamente, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2023, quattro lezioni della disciplina sportiva scelta. Sono stati 43 in tutto gli enti sportivi che quest’anno hanno aderito al progetto, offrendo 41 discipline sportive differenti. Sport che tutti i ragazzi residenti nel comune di Rimini, nati tra il 2006 e il 2007, potranno richiedere per un periodo di prova, rivolgendosi direttamente – senza alcun vincolo – ad associazioni ed enti sportivi, con la possibilità di effettuare più prove con più discipline e senza nessun obbligo di iscrizione finale.