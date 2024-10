Dal calcio alla sanità. Petracca in campo. Ora vuole investire nelle cliniche private

Il calcio l’ha portato qui a Rimini. Ma Stefano Petracca, il finanziere italo-svizzero a capo della società di investimenti Responsible (da lui fondata), non guarda più solo al calcio. Mentre si attende a breve il via libera dal consiglio comunale al progetto per il nuovo ’Romeo Neri’ che il club biancorosso presieduto da Stefania Di Salvo, moglie di Petracca, intende realizzare insieme ad Aurora immobiliare, il finanziere starebbe valutando investimenti in città anche nel settore sanitario. Nel mirino ci sarebbe l’ingresso nella compagine sociale di alcune importanti cliniche private del nostro territorio. Un settore in cui la società di Petracca ha già fatto investimenti ingenti. In Molise la Responsible ha infatti rilevato e gestisce dal 2023 l’istituto ospedaliero ’Gemelli’ di Campobasso. A Rimini, il progetto del nuovo stadio prevede ampi spazi dedicati per le attività sanitarie, con la creazione di poliambulatori e centri di riabilitazione.

Ma Petracca – stando ai ben informati – avrebbe già messo gli occhi anche su alcune strutture sanitarie private del Riminese. E una di queste sarebbe la Nuova Ricerca, che ha la sede principale a Rimini e varie sedi distaccate. Un’indiscrezione in tal senso è arrivata anche nei giorni scorsi, durante una trasmissione televisiva. Ma Giorgio Celli, fondatore e direttore della Nuova Ricerca, interpellato sulla questione assicura che "si tratta di voci prive di fondamento. Non esiste alcuna trattativa in corso per la cessione della Nuova Ricerca". I rumors parlano anche di un interessamento di Petracca nei confronti della clinica ’Sol et salus’, a Torre Pedrera. Ma anche Matteo Vaccari, l’amministratore delegato di ’Sol et salus’, assicura che "non c’è nessuna trattativa. La nostra clinica è spesso oggetto di interesse da parte di investitori, ma non stiamo trattando con nessuno per la cessione".

Soltanto voci quindi? Secondo le voci che girano in città no. Petracca sarebbe pronto a investire sulla sanità privata a Rimini. E al di là dei nomi citati, le strutture che starebbe vagliando sono diverse. Nei prossimi mesi se ne saprà di più. Intanto c’è da giocare la partita per il nuovo ’Romeo Neri’. Dopo il primo via libera dalla giunta, a novembre sarà il consiglio comunale ad approvare la dichiarazione di pubblico interesse per il progetto dello stadio. E sempre il mese prossimo ripartirà il cantiere per ultimare la cittadella del calcio alla Gaiofana. A vincere il bando per i lavori e la gestione dell’impianto è stata proprio la società Responsibile di Petracca.

Manuel Spadazzi