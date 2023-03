Dal carcere alla riabilitazione "Così i ragazzi lavorano in hotel"

Riabilitare i minori con pene alternative al carcere mettendoli alla prova e formandoli al lavoro in un ambiente lussuoso come l’hotel a quattro stelle ‘Il Duca’ di Pennabilli.

Oggi, nelle strutture riservate dell’hotel, arriva il primo ragazzo che verrà avviato a un percorso diverso dal solito. La storia della cooperativa La Noce è d’altronde rara anche a livello nazionale. "Siamo gli unici in regione che lavoriamo col penale, e forse anche in Italia. In un albergo a quattro stelle il concetto del bello conta molto sul percorso riabilitativo, diamo loro un’opportunità importante", lo spiega Enzo Pastore che l’anno scorso su impulso della proprietaria dell’hotel e Ceo di Valpharma, Alessia Valducci, ha dato il via alla cooperativa.

Dopo un lavoro intenso e burocratico, due settimane fa è arrivato l’ok dal Centro di Giustizia minorile di Bologna, ma fra un paio di mesi la cooperativa entrerà nell’elenco nazionale e potrà accogliere persone anche da tutto il Paese.

È previsto l’inserimento di otto persone di età compresa fra i 17 e i 21 anni per circa 18 mesi, ma non verrano tutti dal penale, sul totale il 70% arriva infatti dal dipartimento di giustizia e il 30% dai servizi sociali. In base allo loro attitudine saranno inseriti prima nella formazione e poi affiancati al personale dell’albergo, incaricato a sua volta come tutor. Il primo periodo servirà per conoscere i ragazzi, dopodiché "dovrebbe partire una formazione specifica nel settore turistico alberghiero dalla Fondazione Valmarecchia", spiega Enzo Pastore.

Dentro all’hotel che, ironia della sorte, prima del cambio di destinazione era una caserma dei carabinieri, c’è una parte destinata solo per loro, con quattro camere da letto doppie, una camera per le emergenze, un salotto con computer e una cucina con sala da pranzo.

"Cerchiamo educatori con laurea in scienze dell’Educazione, per ora siamo soltanto in quattro ma dobbiamo arrivare a sette" avverte Enzo Pastore, che nel 2004 ha dato vita a un protocollo con il il dipartimento di giustizia minorile per organizzare percorsi rivolti a ragazzi sottoposti a procedure penali in tutta Italia, e da allora opera in provincia tramite la sua associazione ‘Mare in alto’ svolgendo attività con i disabili in barca a vela. "C’è qualcosa di simile al modello San Patrignano, ho lavorato molti anni con Vincenzo Muccioli e il sogno è che un giorno sia la comunità a gestire l’albergo". Idee chiare le sue: "Puntiamo su un turismo solidale, venendo da noi si può dare una mano al sociale".

Andrea G. Cammarata