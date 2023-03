Dal carcere minorile alla riabilitazione

Andrea G. Cammarata

Riabilitare i minori con pene alternative al carcere mettendoli alla prova e formandoli al lavoro in un ambiente lussuoso come l’hotel a quattro stelle ‘Il Duca’ di Pennabilli. Oggi, nelle strutture riservate dell’hotel, arriva il primo ragazzo che verrà avviato a un percorso diverso dal solito. L’iniziativa della cooperativa La Noce è rara anche a livello nazionale. "Siamo gli unici in Regione. In un albergo a quattro stelle il concetto del bello conta molto sul percorso riabilitativo, diamo loro un’opportunità importante", lo spiega Enzo Pastore che l’anno scorso su impulso della proprietaria dell’hotel e Ceo di Valpharma, Alessia Valducci, ha dato il via alla cooperativa.