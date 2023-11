Dal cartellone degli eventi ai consigli per il menù. Vivere Riccione è l’antipasto delle feste

Atteso e apprezzato dai nostri lettori, giovedì torna ‘Vivere Riccione’, l’inserto de il Resto del Carlino che racconta le eccellenze della città, le sue storie, progetti, personaggi ed eventi che ne imbastiscono la quotidianità. Su questo numero di dicembre spicca ‘Un raggio di Luna’ che di settimana in settimana fino all’Epifania contrassegna l’intero cartellone degli eventi natalizi tra scintillanti scenografie che abbracciano l’intera città da viale Ceccarini a piazzale Roma, passando per gli assi commerciali più importanti della città.

Un ricco cartellone costellato da spettacoli con artisti di primo piano come Danilo Rea e Fiorella Mannoia della quale si riporta un’approfondita intervista. I due artisti saranno in concerto sul palco della sala Concordia al Palacongressi il 29 dicembre. Sempre in tema natalizio, per la gioia del palato, ecco le ricette di Luciana Pozzuto, chef del ristorante Autentico, già nominata "erede" della carbonara, che la tradizione vuole sia stata inventata il 22 settembre 1944 nella cucina del Grand Hotel Des Bains di Riccione da Renato Gualandi, chef bolognese di fama internazionale.

È lei a suggerire il tradizionale menù a partire dai cappelletti in brodo di cappone ripassati in glassa di parmigiano di trentasei mesi, poi il bollito da preparare come una volta e il singolare dolce ‘Tiramikake’ (che è mix di tiramisù e cheesecake) con tanto di ricette che i lettori del Carlino potranno sperimentare a casa.

ni. co.