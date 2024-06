Dal cilindro spunta la piscina a onde surfabili

"Proponiamo di realizzare una piscina ad onde surfabili, e ripristineremo i quartieri". Giovanni (Gianni) Giovanardi spara le ultime cartucce della sua campgna elettorale "da uomo libero, svincolato dai partiti". "Noi non concluderemo la nostra campagna con una serata politica, con un comizio, ma abbiamo organizzato una serata al parco Pironi con stand gastronomici, musica e spettacolo", annunciano le 5 liste di centrodestra che sostengono la candidatura del sindaco uscente, Filippo Giorgetti.

Una campagna che hanno concluso ieri sera tra stand gastronomici, deejay e ultimi appelli al voto lo stesso Giovanardi, con le due liste Obiettivo Comune e Un Futuro Migliore (in viale Ennio) e la coalizione di centrosinistra Uniti per cambiare, che candida Ugo Baldassarri, sostenuto da Pd, M5S e lista civica Cambiamo (in piazza don Minzoni).

Si smarca dal trend generale il candidato Primo Fonti della lista Insieme: "Mentre altri festeggiano la fine del la campagna elettorale, la lista Iinsieme - lavoro e famiglia solidarietà e pace invita a fare silenzio per non distogliere l’attenzione sulla vera posta in gioco e superare finalmente la nefasta contrapposizione destra-sinistra". Fonti ricorda i temi della sua campagna: "la casa, che tante famiglie cercano e non trovano; un lavoro dignitoso a condizioni regolari; la salute da tutelare in maniera tempestiva e non a pagamento, la povertà educativa da contrastare". Insomma, qualche fuoco d’artificio solo al rush finale di una quasi soporifera campagna elettorale.

Nella sua nota conclusiva, anche Gianni Giovanardi e le liste elencano i punti cardine della loro campagna. Tra gli altri, "quartieri che non sono stati attivati, una lacuna" da colmare. La citata piscina a onde (wave pool). "Necessario investire su un intervento generale sul porto... coinvolgendo tutti gli attori in campo (Circolo nautico, pescatori, diporto, concessionari, titolari delle colonia Roma)". Ancora, "sicurezza dei cittadini" con "incremento di controlli in strade e parchi, con particolare attenzione alle periferie". Poi "decoro urbano" e "presidio puntuale degli interventi, che in alcuni casi non è stato soddisfacente". Il tema Vecchia Fornace insieme al recupero della quale, secondo Giovanardi, "non si è pensato al collegamento mare monte del sito". E il "nodo scoperto della viabilità, siamo carenti di accessi alla città". Infine dubbi sulla "scelta di insediare una nuova scuola nell’ex Maf", e necessità di "riqualificazione del lungomare di Igea".

Filippo Giorgetti ricorda quanto fatto in cinque anni per "la rigenerazione del territorio", conferma di voler ripartire proprio dal "nuovo lungomare di Igea", con la "cittadella della cultura", "un ciclo completo di scuola superiore e due nuove primarie, un porto sicuro e turistico, lungomari innovativi, un’Isola dei Platani rinnova, più servizi sanitari".

Mario Gradara