Dal classico al contemporaneo: una stagione a teatro

Con Diavoli, monologo comico tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Nori, scritto e interpretato da Oscar Genovese per la regia di Giampiero Solari, il 14 ottobre al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano si apre la stagione teatrale 2023 presentata ieri dal sindaco Daniele Morelli, dalla sua vice Michela Bertuccioli e dal direttore artistico Cristiano Roccamo. In programma quattordici date, che fino ad aprile si dipaneranno tra teatro classico, contemporaneo, ma anche clownerie. Previsti pure dei matinee per le le scuole e appuntamenti pomeridiani per le famiglie a cura di NataTeatro. Come sottolineato ieri, alla presenza dei referenti Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano e i primi abbonati, la novità sta nel fatto che San Giovanni è già all’opera anche per gli spettacoli che andranno in scena tra maggio a luglio. Un non stop per "incontrarsi e vivere esperienze teatrali significative tutto l’anno". Il cartellone è curato anche dal Teatro europeo plautino che dopo l’apertura, in ottobre, continua il 28 con Made in terra, ‘solo’ di clown di e con ‘Meningue’. In novembre seguono L’uomo è un animale feroce (l’11) con Silvio Castiglioni e L’amore vince (il 18) del regista Maurizio Brandalese sul palco con Alessandro Treccani, Valentina Paiano e Alberto Viscardil. Si procede in dicembre con Déncing, Balere con la "esse" pesante (il 9), commedia originale di Enrico Sacca con Beatrice Schiros, Andrea Avanzi, Damiano e Alessandro Scalabrini per la regia Gabriele Tesauri, quindi Elisabetta I, Le donne e il potere di David Norisco (il 22) con Maddalena Rizzi per la regia Filippo d’Alessio. Il 2024 si apre il 13 gennaio con Le relazioni pericolose del regista Francesco Branchetti in scena con Corinne Clery e altri attori, si prosegue con La Mandragola (il 20) tratto dal Machiavelli con Gianluca D’Agostino e la regia di Roccamo. In febbraio segue Il circo capovolto di e con Andrea Lupo, spettacolo pluripremiato, anche al Roma Fringe Festival. Si continua il 17 con l’Edipo Re di Sofocle per la regia e adattamento di Roccamo, in scena Gianluca D’Agostino. Il 2 marzo è la volta de L’anniversario, black comedy di Gianluca d’Agostino sul palco con Agostino Chiummariello, il 16 Gramscic di e con Paolo Cioni, Daniele Marmi e Guglielmo Favilla. Grande attesa per Promessi! (il 23), ovvero I promessi sposi nel cast con Stefano Bresciani, Giusi Vassena e altri attori. Il 6 aprile infine Anfitrione con la regia di Roccamo e il 20 Che aspettate a bruciarmi di e con Giorgio Castagna.

Nives Concolino