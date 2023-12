Dal Comune 90mila euro per le paritarie

Il caro energia pesa sulle scuole private paritarie. Il Comune se ne rende conto e così decide di aumentare di 90mila euro il contributo stanziato quest’anno per gli istituti scolastici privati, che in città ospitano ben 8mila studenti. Tutti gli anni, secondo una convenzione fatta tempo fa, il Comune stanzia un fondo di circa 400mila euro per sostenere le scuole comunali paritarie. Con le risorse dell’ultima variazione di bilancio approvata in consiglio, l’amministrazione potrà destinare un contributo maggiore per 90mila euro. Intanto il Comune ha già convocato i referenti delle scuole paritarie convenzionate per un incontro, fissato per il 14 dicembre, durante il quale verrà affrontato proprio il problema dei maggiori costi a carico degli istituti.