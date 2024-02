Dal Comune pagamenti ‘veloci’

Il Comune di Montescudo – Monte Colombo nel 2023 ha diminuito ulteriormente il tempo di pagamento delle fatture alle proprie imprese ed ai propri fornitori. Sono state liquidati 3,81 milioni di euro di fatture con oltre sette giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei trenta giorni prevista per legge, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato. A renderlo noto è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Marco Casadei, che si è posta come obiettivo "di liquidare le fatture in anticipo rispetto alla scadenza prevista per legge per aiutare le imprese che lavorano per il Comune in un contesto difficile dal punto di vista economico che stiamo vivendo". Questa capacità di pagamento colloca il Comune di Montescudo – Monte Colombo "tra gli enti più virtuosi a livello nazionale ed è un importante indicatore della solidità economica del bilancio comunale, anche perché derivante da risorse proprie senza fare ricorso a finanziamenti". Il 2023 si è chiuso senza fatture scadute da pagare e con un saldo del conto corrente di Tesoreria di oltre un milione e 280mila euro, importo mai raggiunto prima dall’atto della fusione. Tutto ciò, chiarisce l’amministrazione comunale, "ha permesso altresì al Comune di non dovere fare accantonamenti obbligatori nel bilancio 2024 e di avere pertanto maggiore risorse da utilizzare per migliorare i servizi alla persona e per consentire di attuare politiche di riduzione della tassazione locale".