Dal corpo curvy alle baby face

Ogni nazione del mondo ha dei canoni diversi di bellezza. In Italia si ama il corpo tonico e accompagnato da pelle abbronzata. In Francia il corpo deve essere prima di tutto sano: i francesi associano la bellezza a una figura slanciata e snella, senza troppi muscoli. In Paesi del Sud America, come il Brasile, si punta molto ad avere un corpo tonico e più pronunciato nelle curve. Anche in Messico l’ideale è avere curve naturali e fianchi, pronunciati per le donne. Nella Corea del Sud sono apprezzate invece da donne e uomini lineamenti e fisici più snelli, con pelle molto chiara e viso sottile. Qui si dà forte enfasi alla bellezza giovanile, la cosiddetta “baby face”, anche tra i ragazzi. Le donne coreane utilizzano spesso la chirurgia estetica per avvicinarsi ancora di più al canone estetico ideale asiatico che è legato alla loro cultura. Arianna Celli,

Nicole Improta e

Alisa Vido III D