Dal feroce pestaggio alla musica. Una serata per aiutare Mattia

Mattia è pronto a fare il bis. Dopo il successo riscosso con l’esibizione del 24 agosto, il 34enne Sberlati torna sul palcoscenico con uno show a base di musica e gag. L’appuntamento è per domani, alle 20.30, al teatro Lavatoio. Il giovane di Santarcangelo, vittima della brutale aggressione avvenuta il 20 novembre del 2022 sotto i portici di piazza Ganganelli, sarà la ’stella’ dello spettacolo che la consulta del volontariato ha organizzato con il patrocinio del Comune.

"Mattia canterà dei brani tratti dal suo repertorio, ma non mancheranno le risate, con alcuni siparietti comici e dei divertenti cambi di look, che sono una delle specialità di mio figlio – racconta Roberta, la mamma del 34enne affetto da autismo – L’ultima esibizione, svoltasi in estate a Santarcangelo Mare, era andata molto bene: il pubblico aveva risposto con calore e questo ci ha spinto a riproporre l’appuntamento in versione invernale". Partecipando alla serata, sarà possibile compiere una donazione per sostenere Mattia Sberlati nel suo percorso di riabilitazione dopo il pestaggio di cui è stato vittima. Il santarcangiolese era stato preso a pugni in faccia e aveva riportato fratture e traumi. Poche settimane dopo l’aggressione, si era sottoposto ad un delicato intervento per il trattamento della frattura scomposta all’altezza dello zigomo, eseguito alla perfezione dall’equipe dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

"A livello fisico Mattia ora sta bene – spiega mamma Roberta – anche se naturalmente le sue condizioni devono essere monitorate. L’episodio ha però lasciato delle ferite profonde anche a livello psicologico: grazie al supporto di uno specialista, stiamo aiutando Mattia superare il trauma". Il ragazzo che ha colpito Sberlati - un 22enne - è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Il giovane aveva deciso di presentarsi spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Santarcangelo, spinto forse dal clamore mediatico di una vicenda che ha colpito nel profondo la comunità clementina. Non sarebbe stato ravvisato il concorso di altre persone, anche se l’intera vicenda resta al vaglio degli inquirenti. Il 34enne aveva raccontato ai carabinieri di essere stato accerchiato da un gruppetto di giovani, che avevano iniziato ad insultarlo per futili motivi. Forse un diverbio nato per questioni di tifo calcistico, secondo quanto riferito dallo stesso Sberlati, che è grande appassionato del Milan. Uno dei giovani del gruppo, a un certo punto, si sarebbe avvicinato a Mattia, colpendolo con un pugno che gli aveva causato una frattura scomposta dello zigomo. Il 34enne aveva riportato una prognosi di quaranta giorni. La famiglia Sberlati è assistita dall’avvocato Davide Grassi.