Dal ‘fratino’ alla battaglia contro i mozziconi . Convenzione con le Guardie ecologiche

Attenzione ai fumatori, le Guardia ecologiche saranno chiamate a controllare anche chi butta i mozziconi a terra. È uno dei punti inseriti nella convenzione triennale stipulata dal Comune di Riccione con il Corpo provinciale delle Guardie ecologiche volontarie e con l’associazione nazionale Giacche verdi della Provincia di Rimini. L’accordo, approvato dalla giunta comunale, prevede il coinvolgimento diretto dei volontari delle due associazioni in una serie di attività legate alla vigilanza ambientale, alla protezione della fauna e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto delle norme in materia di ambiente e protezione animale. I volontari opereranno in sinergia e a supporto della Polizia locale e dei Servizi ambientali comunali.

Tra le attività che verranno svolte dalle guardie rientrano: i controlli sull’abbandono di tartarughe nei parchi pubblici; la vigilanza nelle aree di nidificazione del ‘fratino’, specie protetta, con attenzione particolare al rispetto del divieto di accesso ai cani; il supporto alle azioni previste dal ‘Piano regionale per il controllo della nutria’; la verifica del rispetto dei regolamenti comunali sul verde urbano.

I volontari saranno impegnati anche nei controlli nelle zone urbanizzate con verifiche sull’abbandono dei rifiuti o in caso di discariche abusive. Ci sono poi i mozziconi e i piccoli rifiuti gettati a terra su cui dovranno vigilare. I controlli si estenderanno anche sull’attività di caccia e sulla pesca.