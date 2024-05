Dal Giro d’Italia a Luca Argentero: sport e vip con ’Vivere Riccione’

"Riccione è una città molto accogliente e attenta alla solidarietà e al sociale". Lo dice l’attore Luca Argentero (nella foto), atteso al palacongressi di Riccione il 3 giugno per la 17esima edizione del Festival del Fundraising. Se ne parla nell’inserto del Resto del Carlino Vivere Riccione, in edicola domani. Ai lettori, in questo numero, verrà proposto un viaggio tra sport, arte, amarcord, ma anche piccola imprenditoria, cultura e vip.

La copertina è dedicata al Giro d’Italia. Riccione è la città da cui prenderà il via, venerdì 17 maggio, la 13esima tappa che arriverà a Cento: è l’unica prevista in Emilia Romagna. Sarà dedicata a Ercole Baldini, grande campione scomparso di recente. Palcoscenico dell’evento sarà piazzale Roma, dov’e previsto il villaggio rosa affacciato sul mare: qui dalle 11 verranno presentate la squadre. La carovana attraverserà il cuore della città, finché sul ponte del rio Marano, alle 13, prenderà il via la gara. Sempre in tema di sport, un servizio sarà dedicato a Mattia Drudi, pilota automobilistico che corre nelle Gran Turismo. Dopo aver gareggiato per Audi, quest’anno è diventato pilota ufficiale del marchio britannico Aston Martin.

Ci sarà anche un focus sul mondo della piccola imprenditoria con Sandro Valentini, impiegato nell’informatica, e sua figlia Marta, visual designer, che formata una piccola società, hanno aperto un’azienda che produce originali lampade artigianali. Vivere Riccione si affaccia anche sul mare e con la testimonianza del bagnino di salvataggio Massimo Morri, per 40 anni a servizio del bagno 92, ricorda bagnanti e vip che un tempo affollavano l’hotel Savioli Spiaggia, per poi godere del sole in relax sull’arenile. Ci si tuffa infine nelle avventure e nei misteri raccontati nel romanzo La via delle notti lucenti di Patricia Carabellese, per poi passare alle news della PalaRiccione e alle curiosità della mostra di Vivian Maier in corso a Villa Mussolini.

Nives Concolino