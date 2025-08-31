Dal gruppo di amici al bar al fenomeno Burdoncia. Inizia a settembre la cavalcata in Eccellenza

Il Burdoncia non si ferma. Dopo due campionati amatoriali Csi vinti consecutivamente, la formazione a 11 di Bordonchio è pronta a debuttare in settembre nel nuovo torneo, con l’ambizione di confermare lo spirito che l’ha riportata in alto. "Quest’anno sarà una stagione dura, ci aspettano trasferte di livello perché parliamo di campioni di Eccellenza", spiega il dirigente-allenatore Stefano Campisi. Accanto alla squadra maggiore, resta vivo anche il gruppo di calcio a 7, che da quest’anno giocherà a Bordonchio e non più a Gatteo a Mare. Una scelta di cuore: "È bello perché è un progetto intergenerazionale – racconta Campisi – dal ragazzo che ha appena preso la patente a chi, a 42 anni, aveva smesso col pallone". Il legame col quartiere è forte, ma c’è anche quello con il calcio cittadino: una componente della Burdoncia entrerà presto nell’assemblea dei soci del Bellaria Calcio. "Un passo che ci rende orgogliosi", sottolinea Campisi.

La storia recente dice molto: dal gruppo di amici del vecchio Caffè Bordonchio, sciolto dopo il Covid, è rinato un club capace in due anni di riportare entusiasmo e pubblico sugli spalti. Lo Stadium registra un centinaio di spettatori a gara, con picchi nelle sfide decisive. L’ultimo scudetto di Eccellenza Csi è arrivato con un girone di ritorno impeccabile e un 4-1 casalingo sul Cella che ha acceso la festa due turni prima della fine. La società ha radici giovani: i presidenti Nicola e Tomaso Mioni, gestori del bar Bordonchio, i dirigenti-allenatori Campisi, Michael Garattoni e Loris Rinaldini, lo staff tecnico di Alex Stambazzi e il preparatore atletico Luca Rinaldini. Senza dimenticare Gino Sarti, memoria del calcio locale, e i leader in campo: il capitano Gianluca Carestia e il vice Fabio Urbinati. Ora inizia un nuovo capitolo, più impegnativo. Ma lo spirito resta intatto: calcio di paese, amicizia e tribune piene.