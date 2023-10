Dal karate fino al judo e alla boxe. Turismo in forma anche a ottobre

Sport e promozione per un autunno turistico. Sono principalmente due i momenti da fissare in agenda. Durante il weekend in arrivo si terrà uno stage di karate al PlayHall che coinvolgerà circa 1200 atleti. Resta invece da fissare un altro momento sportivo dedicato al judo che dovrebbe portare numeri simili in città nella seconda parte del mese. Negli ultimi giorni di ottobre arriverà il campionato mondale di scacchi e boxe, una disciplina alquanto insolita che ha scelto Riccione come capitale per il proprio mondiale. Arriveranno delegazioni tra tutto il mondo per circa 300 arrivi stimati. Lo sport tornerà anche in novembre con il meeting della Federazione italiana di ciclismo sulla sicurezza stradale.

Sul fronte della promozione sabato scorso sono arrivati a Riccione dieci tour operator provenienti da tutto il mondo. Il gruppo vedeva tour operator provenienti da Argentina, Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Austria, Inghilterra, Svizzera, specializzati in turismo enogastronomico, esperienziale ed emozionale, che hanno visitato Villa Mussolini, sede della mostra ‘Un certain Robert Doisneau’. Dopo la visita guidata alla mostra e il racconto della storia di Riccione, sono state presentate le opportunità che la città offre durante l’anno. L’evento è stato organizzato da inEmiliaRomagna e Visit Romagna, con incarico operativo sul territorio a Costa Hotels e Food in Tour Riccione per i percorsi in Romagna.