Dal liceo agli Usa, la storia di Bonci raccontata agli studenti

‘Da un liceo di provincia agli Stati Uniti’. E’ la storia di un ricercatore italiano scelta per motivare i giovani studenti dei licei riminesi che partecipano al percorso sperimentale di potenziamento-orientamento in biologia con curvature biometrica. L’iniziativa vedrà la presenza del professor Antonio Bonci. La sua storia sarà raccontata ai ragazzi per motivarli sul percorso della medicina. L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’istruzione e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici. L’Ordine provinciale ha organizzato quest’anno il confronto con gli studenti all’auditorium del liceo Volta-Fellini di Riccione martedì alle 14,30, con l’introduzione del presidente Maurizio Grossi. In provincia sono quattro i licei che partecipano al percorso, si tratta dell’Einstein, del Serpieri, del Volta-Fellini e del Giulio Cesare-Valgimigli, per un totale di circa 200 alunni. L’intento del ‘percorso biometrico’ (150 ore di lezione nel triennio) è fornire risposte sulle possibilità post diploma per facilitare gli studenti nelle scelte universitarie e professionali.