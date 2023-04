Dal Lions Club il sostegno agli "Infermi"

Un bel gesto di solidarietà Nuova generosa donazione al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini da parte del Lions Club Ariminus Montefeltro, che nei giorni scorsi ha consegnato un assegno di 1.100 euro. La donazione grazie ad una raccolta fondi con protagonisti i soci del Club, amici e commercianti del territorio.

"L’iniziativa si inserisce nel progetto del Club Lions Italia Insieme possiamo che ha l’obiettivo di coinvolgere nuovi volontari per servire, ossia per organizzare insieme progetti utili a migliorare la qualità della vita delle nostra comunità", dice il presidente Gianluca Zucchi, che è stato accolto assieme a vari soci del Club. Da parte dell’Azienda USL della Romagna e dei professionisti, "un sentito ringraziamento al Lions Club Ariminus Montefeltro, per questa donazione, che servirà per dare supporto a tutti quei bambini ricoverati che purtroppo si trovano ad affrontare difficili percorsi di malattia".