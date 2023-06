Dal Marano fino a viale Ceccarini una sfida a colpi di cocktail

Conto alla rovescia per Riccione Cocktail Spring che, da sabato a lunedì, coinvolgerà diciassette locali di tendenza dal Marano a viale Ceccarini. È nella piazzetta del Faro, infatti, che si terrà una parte delle tre giornate con bartender rinomati pronti a esibirsi. Fulcro dell’evento sarà la gara dei cocktail. Nella drink list ne verranno proposti tre, inediti o rielaborati, in ogni singolo locale. A proclamare il vincitore del Riccione Cocktail 2023 sarà la giuria popolare che potrà votare la bevanda preferita a suon di like, inviando una foto del preferito con hastag su Instagram. L’ha anticipato ieri Giuseppe Annunziata, consigliere nazionale dell’Aibes (Associazione italiana barman e sostenitori). "Una serie di totem riporterà l’elenco dei locali, dove poter sorseggiare, a costo abituale, uno dei cocktail in gara, fotografandolo". Diversi gli ospiti, tra i quali Stefano Talice precursore dei bartender italiani, atteso sabato alle 18,40. Massimo Passaro, bartender dell’anno, con Luigi Sgaglione, responsabile nazionale dei giovani barman, sul palco alle alle 21,30. Poi domenica alle 16,40 Federica Geirola, vincitrice di Lady Amarena, presente per ‘Il bar al femminile’ e di seguito Marco Ghidorzi e Antonio di Lorenzo per la performance sui monaci primi distillatori. Tra i locali aderenti alla gara spiccano Chalet del Mar, Blue Bar Caffè, Mammamia, che ha ospitato la presentazione, Primadonna Lounge, Balena, Indaco, Venticinque Cocktail Bar, Studio 5.4, quindi Brillo, Peledo, Pancho Tapas Bar, Loca , Vita, J Bar, Dante Caffè e Bar Bianchi.

Nives Concolino