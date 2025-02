Dal Marano una cintura verde che ‘abbraccerà’ tutta la città

"La cintura verde, che abbraccerà l’intera città, partirà dal Marano con la creazione di un parco fluviale con piste ciclabili e percorsi natura. A queste si collegheranno le altre risorse verdi, dal rio Melo al rio Alberello, sul modello ispirato alla città giardino della Riccione di inizio ‘900. Il progetto comprenderà anche l’area dell’ex polveriera con interventi naturalistici, come la creazione di zone umide, sportivi e ricreativi. Prevista pure la manutenzione e la protezione del sistema di dune della colonia Reggiana dove s’intende recuperare il verde". Ad annunciarlo martedì sera alla Fattoria del mare, dove circa 200 persone hanno partecipato all’incontro sul Piano urbanistico generale e sul Piano urbano per la mobilità sostenibile, dedicato ai quartieri Marano e Spontricciolo, sono stati la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli.

Per l’occasione si è parlato pure dei lavori in corso e di quelli futuri, dalla rotatoria all’incrocio tra i viali D’Annunzio e Angeloni, che sarà pronta per l’estate, alla riqualificazione della pista ciclopedonale e della passeggiata fino al ponte sul Marano. Già completata l’installazione dei giochi per bambini e dei canestri da basket nel parco Ugo La Malfa, mentre la ristrutturazione dell’edificio in viale Arona per l’autonomia delle persone non autosufficienti sarà terminato nella primavera 2026. Partirà infine dopo l’estate il rifacimento del ponte sul Marano che sarà poi da ultimare in primavera.

Nives Concolino