Dal mare alla montagna Ma quanto è bella la nostra regione "L’unione fa la forza"

Presentato ieri in conferenza stampa, il vasto bouquet di eventi della rete balneare "Piacere Spiaggia" che prevede divertimento per tutti i gusti: sport, yoga, vino, Frecce Tricolori, enogastronomia e grande spazio anche agli eventi solidali. La strategia scelta per l’estate 2023 unisce poi monti e spiaggia affinché il turismo dall’Appennino si sposti alla Riviera, e viceversa. Insomma, alla base di tutto vige un sodalizio amministrativo fra territori differenti ma affini ai vacanzieri. Nasce, dunque, un "co-marketing" con cui la capitale riminese del turismo estivo si apre al comprensorio del Monte Cimone andando in cerca di "sinergie". Alla vigilia di una stagione turistica molto attesa Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, fa quindi il punto e definisce da un lato "Piacere Spiaggia Rimini" come "un partner fondamentale per gli eventi della riviera" e dall’altro gli operatori balneari quali "imprenditori che possono lavorare insieme per loro stessi e per la città". Un futuro roseo, poi, per il settore chiave di Rimini grazie "ai dati della tassa di soggiorno – continua Sadegholvaad – che indicano come siamo tornati ai livelli pre pandemia con un incasso superiore alle attese del bilancio previsionale". Emanuele Burioni, direttore Apt Emilia-Romagna, parla di "MareMonti" descrivendo un progetto "strutturato" che può dare dei risultati nel lungo periodo portando al mare i valori della montagna e viceversa. Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese demaniali, loda l’iniziativa, grazie alla quale "la spiaggia diventa sempre più accogliente e inclusiva". Quanto al calendario, si andrà dal 30 maggio all’8 agosto con i campionati di FootVolley (un mix tra calcio e pallavolo). Novità della stagione, il "Beach Game", ovvero una sorta di pentathlon dei giochi da spiaggia, per cui è stata pensata un’arena sportiva apposita. La spiaggia di Rimini Sud ospiterà invece "Un mare di sport", evento diffuso composto a sua volta di cento micro eventi sempre legati al tema "sport su sabbia", e organizzati con la finalità di raccolta fondi a favore di alcune onlus del territorio. Meditazione al tramonto sull’acqua con i "Sup Yoga", in zona darsena a San Giuliano. Spazio, infine, anche a tematiche ultra attuali con "Privacy on the beach", prima festa a livello nazionale dedicata alla sicurezza e alla protezione dei dati personali. Grande Rimini Air Show previsto il 10 giugno, quando la pattuglia acrobatica sorvolerà nuovamente i nostri cieli.

Andrea G. Cammarata.