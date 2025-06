Dal mare alla tavola: gran finale del viaggio

‘Vengono dal mare’ approda a Rimini, nell’ultima tappa di un viaggio enogastronomico che ha toccato più di 450 chilometri di costa adriatica.

Gran finale martedì alle 20.30 con una cena speciale al Rockisland, preceduta dalla degustazione di vini provenienti dalle 23 cantine dell’Adriatico e selezionate dal festival. Una giornata che porterà in scena le eccellenze del mare e della città, tra visite guidate per il centro storico, assaggi di prodotti vinicoli passeggiando sul molo riminese e il gran finale con la cena cucinata dai sedici cuochi che hanno animato il tour. Un viaggio tra Abruzzo e Romagna, il Po e Venezia; raccontando sempre il mare e le sue bellezze attraverso i suoi prodotti, lavorati e messi in tavola da una brigata d’eccezione composta da 16 professionisti che hanno animato tutte le tappe del tour. Dal mare alla città: l’evento inizierà nel centro storico di Rimini, dalla Rocca Malatestiana alle 17, con la visita guidata a cura della storica dell’arte Michela Cesarini, per scoprire i segreti e le storie riminesi. Poi alle 19 tutti al molo per il primo Festival dei vini di costa, con protagoniste tutte le 23 cantine che hanno aderito al progetto e accompagnato il viaggio di ‘Vengono dal mare’. I partecipanti all’evento potranno quindi acquistare un calice e tre coupon con cui degustare i prodotti delle cantine adriatiche, passeggiando sul molo che arriva fino al Rockisland, accompagnando il tutto con un cono di fritto misto dell’Adriatico. "Il Festival è aperto a tutti, non solo a chi si sarà prenotato alla cena – spiega l’ideatore dell’evento, Fausto Fratti - Con l’inizio della cena i cuochi cucineranno i prodotti del nostro mare messi a disposizione da Ecopesce di Cesenatico e che arriveranno direttamente al Rock Island la mattina stessa, alle 9.30, su un peschereccio che attraccherà sul molo". La cena sarà messa in tavola da tutti i cuochi che hanno partecipato alle precedenti tappe, in un mix di professionisti della cucina, panificatori e pasticceri. A loro si aggiungeranno poi anche due rappresentanti di alto livello degli altri mari: Corrado Assenza del caffè Sicilia di Noto, che affaccia sullo Ionio e Giuseppe Iannotti del ristorante Kresios a Telese e del bistrot Luminist a Napoli, sulle sponde del Tirreno. Un lungo filo rosso, anzi blu come il mare, che ha unito Roseto degli Abruzzi a Venezia, altre tappe del tour e che ora approda a Rimini per il suo finale tra buon cibo, vino e soprattutto paesaggi unici.

Federico Tommasini