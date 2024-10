Dal maxi albero al villaggio nell’Isola. A Natale Bellaria fa le cose in grande

Il Natale passa già da Bellaria Igea Marina. Il calendario di appuntamenti parte l’1 dicembre e finisce il 6 gennaio. La città si vestirà a festa, con nuovi allestimenti, attrazioni, animazioni e eventi. Tra gli ospiti in programma, Orietta Berti, i creator Alberto Tozzi e Sara Esposito, il comico Omar Fantini e tanti altri. "Grandi ospiti, un palinsesto che unisce identità e innovazione, star del web e icone della tradizione – dice il sindaco Filippo Giorgetti –. Poi gli eventi per i più piccoli, una pista di ghiaccio più grande, il villaggio natalizio nel cuore dell’Isola dei Platani". Il direttore artistico Andrea Prada conferma: "Verso i ragazzi con famiglie è mirata la promozione con i digital creator Alberto Tozzi, Sara Esposito, Arianne Makeup e i Breakfast Club che incontreranno anche i fan. Consolidiamo poi eventi per tutte le fasce d’età, e il format del Capodanno diffuso con 7 palchi diversi".

Torneranno le 8 postazioni di realtà virtuale con la novità dell’ascensore di Babbo Natale. Per gli amanti della tradizione, presepe di sabbia e maxi albero alto 6 metri. Grande scenografie fisse e in movimento, allestimenti luminosi e spazi per fare selfie. Non mancheranno poi gli eventi di sport, cultura, curati dalle associazioni locali, dal cinema Astra e il concerto di fine anno con Vipers, tribute band dei Queen. "Abbiamo presentato il palinsesto in anticipo per aiutare gli operatori turistici e le attività a organizzarsi – conclude il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi – in questo modo offriamo il prodotto Natale-Capodanno per ogni promozione. Ringraziamo lo staff che ha lavorato assiduamente già da metà estate per arrivare pronti con questo fitto calendario".

r.c.