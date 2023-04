Dal museo Fellini alla domus tanti tour alla scoperta della città

Tante visite guidate e tour a Rimini durante il weekend di Pasqua. Domani la visita guidata al Fellini Museum (si parte alle 17), mentre sabato sarà la volta dello speciale tour alla ’domus del chirurgo’. Il 10 aprile, il giorno di Pasquetta, visite guidate al teatro Galli (partenza alle 11) e (alle 17) al Part, il museo d’arte contemporanea ospitato nei Palazzi dell’Arengo e del Podestà. Sempre nel giorno di Pasquetta apre eccezionalmente al pubblico anche l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del teatro Galli. Un’occasione da non perdere per ammirare il cuore antico di Rimini. Tre le visite guidate gratuite, tutte su prenotazione (per tre gruppi di massimo 10 persone): la prima sarà alle 16, poi un’altra alle 16.45 e infine una alle 17.30.

Per la settimana di Pasqua VisitRimini propone Le meraviglie di Rimini, un tour da percorrere tutto d’un fiato alla scoperta della Rimini romana, medievale e rinascimentale senza dimenticare il Galli e il cinema Fulgor: la visita partirà sabato alle 15.30. E sempre sabato è possibile prenotare un tour in bicicletta per ripercorrere la Rimini di Fellini. A Pasquetta poi il tour per famiglie alla scoperta del centro storico. Diverse le visite organizzate anche da Discover Rimini.