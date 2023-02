Dal nulla è spuntato un sorriso

Carlo Andrea Barnabè

Per una vita è stato un fagotto di stracci negli angoli di piazza Cavour. Ignorato dai più, tollerato dagli altri. ‘Sporty’, come lo chiamano a Rimini, l’hanno dato per morto decine di volte: di caldo sui gradini roventi, di freddo sotto i portici del palazzo. In 18 anni non hai mai chiesto niente, nessuno l’ha mai sentito pronunciare una parola. Una mattina di gennaio è sparito nel nulla. "E’ morto Franco il barbone", hanno detto nei bar. Poi è apparsa la prima foto: un altro uomo, ripulito e rivestito, perfino più alto. Il sindaco l’ha invitato nel suo ufficio. Lui non ha detto niente, ma ha sorriso. Nessuno glielo aveva mai visto fare. Qualcuno si è accorto che dietro la barba di ‘Sporty’ c’era Franco. E lui si è fidato. E ha sorriso.