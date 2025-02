Dal Paganello al surfskate: gli eventi sportivi ’vista mare’

Surfskate, frisbee in spiaggia e beach tchoukball. Ancora: la prima edizione dell’Aquathlon Città di Rimini e la regata storica con le vele al terzo. E il ritorno di Sand Rimini che si apre per la prima volta anche ad altri sport sulla spiaggia. Insomma, la primavera si annuncia per Rimini una stagione d’oro per gli sport ‘vista mare’. Tra tante conferme e nuovi eventi, in aggiunta alle colonne portanti di Rimini Wellness, Sport Dance, le finali Uisp di pallavolo e pallacanestro e Ginnastica in festa nella seconda metà di giugno, che trainano come da tradizione le presenze turistiche da maggio a luglio.

A Rimini non è Pasqua senza i dischi volanti del frisbee sulla spiaggia, che tornano con il torneo del Paganello dal 19 al 21 aprile per una nuova edizione, con squadre provenienti da tutto il mondo e con grandi numeri di partecipanti. Si prosegue a maggio con Tbi Beach TchoukBall Festival e il Soulhands Festival. Fra le novità arriva Aquathlon Città di Rimini, tornano Sand Rimini e Rimini Marathon e Transitalia Marathon e anche il Festival della cultura sportiva.