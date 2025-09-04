Dal Parlamento al mare. Croatti parte per Gaza: "È una scelta di pace, contro la disumanità"

"Ho deciso di imbarcarmi e fare parte della Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile marittima nonviolenta che sia stata mai organizzata per supportare Gaza". Lo annuncia Marco Croatti, senatore riminese del Movimento 5 Stelle, capogruppo in commissione Finanze a Palazzo Madama. Che si imbarcherà domenica a Catania su una delle barche italiane che partecipano alla spedizione internazionale che punta a rompere il blocco navale di Israele a Gaza, per consegnare aiuti umanitari alla popolazione stremata dalla carestia. Ad annunciare la data è stata Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, nel corso di una conferenza in Senato. Saranno quattro i parlamentari a bordo: Croatti (M5S), Benedetta Scuderi (Avs), Arturo Scotto e Annalisa Corrado (Pd).

Il governo israeliano spiega che considererà la missione un atto di terrorismo. Con quel che ne consegue. Ha paura?

"In questi giorni sono tanti i sentimenti forti che provo. La paura non è il più forte di questi".

Che sentimento prevale?

"L’orgoglio: sarà un grande onore unirmi a tutti i volontari e alle volontarie che stanno portando avanti questa sfida di umanità contro la disumanità del governo di Israele. Decine di barche da tutta l’Unione europea con attiviste e attivisti pacifisti provenienti da 44 Paesi proveranno a rompere l’assedio israeliano alla Striscia di Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione".

Missione umanitaria ma anche gesto politico...

"La Global Sumud Flotilla tenta di fare dal basso quello che i governi rifiutano di fare, ossia agire concretamente per fermare i crimini del governo israeliano e un massacro che ha causato in circa 700 giorni la morte di oltre 62.000 persone".

Quali le motivazioni che l’hanno spinta a imbarcarsi - letteralmente - in questa impresa?

"Diverse le ragioni alla base di questa mia decisione. Anzitutto perché provo vergogna e rabbia per come il mondo e i governi non stiano reagendo di fronte a quello che avvirene a Gaza. È frustrante non riuscire ad incidere, veder respingere tutte le richieste politiche che presentiamo".

Ce le ricordi.

"Fine della cooperazione militare con il governo Netanyahu, sanzioni contro Israele, pressione affinché l’Europa cessi di essere pavida e cieca di fronte a questo massacro di innocenti".

Una bella sfida...

"Sì. Ma i cittadini che mi hanno dato fiducia lo hanno fatto affinché mi battessi contro le ingiustizie, le disuguaglianze, per la libertà e i diritti. È quello che ho sempre fatto e che continuerò a fare e non c’è battaglia più grande di questa".

Crede davvero che la Flotilla saprà far cambiare rotta a Netanyahu e al governo di Israele?

"L’auspicio che ho è che il ruolo istituzionale che ricopro possa alzare l’attenzione della politica e del nostro governo e quindi garantire maggiore protezione a tutti gli attivisti".

Ma sulle barche della Flotilla ci sarà lei. E rischierà parecchio.

"Idealmente imbarcherò con me la comunità politica 5 Stelle. Una comunità che sente il peso e il dolore per questa tragedia di Gaza e che proprio pochi giorni fa ha votato per destinare un milione di euro proveniente dalle restituzioni degli stipendi degli eletti in aiuti per Gaza. Tutti loro saranno insieme a me e a tutto il popolo della Global Sumud Flotilla".

Da Barcellona il viaggio è lunghissimo, oltre 1.500 miglia natiche, 3.000 chilometri, quasi l’intero Mediterraneo. Anche da Catania non è una passeggiata: le miglia restano tante, mille, 1.200 con scalo in Libia. come tanti i rischi.

"Sarà davvero importante che tutta l’attenzione internazionale e la luce dei riflettori accompagnino le imbarcazioni che stanno salpando verso Gaza per chiedere lo stop all’assedio, lo stop al genocidio, lo stop alla fame usata come arma e lo stop alla disumanizzazione".

Sua moglie che ha detto?

"Sarebbe venuta con me".