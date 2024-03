Dal pianobar alla sbarra . Nascosti al fisco 156mila euro. Assolto anziano musicista

Avrebbe dovuto essere il suo hobby dopo la pensione. Il modo per dare credito all’anima da artista che era sempre stato certo di avere. Quella passione per la musica, un anziano oggi 88enne l’aveva portata con sé in numerose serate di pianobar in giro per ristoranti e hotel della Riviera, soprattutto nella zona di Cattolica e Rimini. La passione, però col tempo non è passata inosservata, dal momento che l’88enne – ora in casa di riposo per problemi di salute – anni fa era finito nel mirino della guardia di finanza, con le Fiamme gialle che sarebbero arrivate ad accertare in un solo anno (nel 2017) un guadagno di ben 156mila euro, racimolati dall’anziano durante la propria attività di pianobar. Un gruzzolo ragguardevole, frutto di accertamenti dei finanzieri basati sugli accertamenti fiscali sulla ditta individuale di cui il musicista ottantenne era titolare.

Nel corso dell’inchiesta per evasione era così emerso che di quei 156mila euro incassati dall’imputato (all’epoca 81enne) ben 59mila euro di imposte sarebbero stati evasi avendo l’anziano, secondo le accuse, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef per quell’anno 2017. Da questo impianto accusatorio è poi partita l’inchiesta e poi il processo per evasione nei confronti di quell’anziano per cui il pianobar, invece, era poco più di un passatempo e di cui era lui stesso il tenutario della contabilità.

Alla conclusione delle indagini, dunque, la Procura di Rimini aveva richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per l’88enne musicista. Processo che è quindi terminato nei giorni scorsi, quando il tribunale monocratico di Rimini ha assolto per la particolare tenuità del fatto l’uomo. A far pendere in favore dell’imputato il parere del giudice sono state alcune istanze presentate dall’avvocato difensore dell’88enne Cinzia Bonfantini, secondo cui gli importi calcolati dalla Finanza sarebbero stati desunti e non certi e che mancasse inoltre da parte dell’imputato il dolo specifico, ossia l’intenzione consapevole di voler eludere il fisco per incassare indebitamente le imposte spettanti allo Stato e dirimente – secondo la Cassazione – per la configurazione del reato di cui l’anziano musicista era accusato.