Dal Pnrr 10 milioni al Caar: più grande ed efficiente

Un Caar più grande, col fotovoltaico, e mercato ittico interno riqualificato. Al Centro agro alimentare arrivano 10 milioni del Pnrr per efficientamento energetico, miglioramento della capacità commerciale e logistica e digitalizzazione dei processi. Il progetto prevede di realizzare un impianto fotovoltaico con potenza di oltre 2 MWp, pensiline coperte e allungamento delle tende parasole per migliorare carico e scarico delle merci, un nuovo fabbricato di 1.500 metri quadri che ospita una piattaforma per riqualificare il comparto del mercato ittico, la modernizzazione della climatizzazione e il rifacimento della sede stradale. Il presidente Gianni Indino gongola: "un grande obiettivo che ci permetterà di consolidarci come struttura all’avanguardia, ancora più sostenibile per l’ambiente e per il lavoro quotidiano". Il contributo è legato al titolo Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura. Tutto dovrà essere progettato e realizzato entro il 30 giugno 2026.

Nella foto: Gianni Indino con

la direttrice Cinzia Furiati