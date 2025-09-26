Dal Po alla libertà: il cammino di una giovane ribelle. La storia di Dobrilla, partigiana che sfidò i fascisti

Si terrà oggi alle 18.30 nella biblioteca comunale di Bellaria Igea Marina, la presentazione del romanzo di Antonella Bertoli (foto), Nome di battaglia ’Fior di Stelo’. L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Anpi locale. Il libro racconta la storia di Enrichetta Adriana Giovannini, detta Dobrilla, nata nel 1919 a Papozze, in provincia di Rovigo, seconda di sette fratelli e figlia di "Gigion", fornaio di fede socialista costantemente sorvegliato dai fascisti. La vicenda personale di Dobrilla si intreccia con le lotte della Resistenza, illuminando un pezzo di memoria collettiva spesso dimenticato: quello dei partigiani di pianura e, soprattutto, delle donne che hanno dato un contributo fondamentale alla Liberazione.

Con l’autrice dialogherà Stefano Balestri, presidente Anpi di Bellaria Igea Marina, mentre l’incontro sarà introdotto da Alessandro Agnoletti dell’Istituto Storico di Rimini. È previsto inoltre l’intervento di un rappresentante dell’amministrazione comunale e la proiezione del video dedicato alla figura di Fior di Stelo. L’appuntamento di oggi rappresenta un’occasione di confronto e riflessione sul valore della Resistenza e sul ruolo delle donne nel processo di liberazione del nostro Paese.