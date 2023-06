Dal pop al jazz: due Violet in piazza

Ultimo appuntamento, all’insegna della world music, questa sera per la Festa della Musica. In piazzale Santa Margherita, a Igea centro di fronte all’omonia chiesa, esibizione del duo Violet, ovvero Rossella Cappadone e Marcello Sutera. Sul palco porteranno il loro stile eclettico in grado di spaziare dal pop al jazz, dalla bossanova alla musica internazionale.

"La Festa della Musica di Igea Marina è un evento atteso – afferma l’assessore alla Cultura Michele Neri – che si è fatto apprezzare per la sua capacità di celebrare la bellezza e la diversità della musica, in tutte le sue forme e con un’apertura verso il grande pubblico che mai ne ha scalfito la qualità".