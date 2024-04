Dal porto a viale Dante: tutti i progetti. Capocasa annuncia l’arrivo di altre telecamere

Una nuova bretella stradale allaccerà la rotatoria delle maschere, all’incrocio tra i viali Vittorio Emanuele II, Einaudi e Castrocaro, a quella del moscone, a monte del sottopasso del porto canale. Già in corso la progettazione dell’arteria che alleggerirà il traffico in quell’area sopra la ferrovia, dove oltre alla caserma dei Carabinieri dovrebbe sorgere un parcheggio multipiano. Se n’è parlato l’altra sera al Palazzo del Turismo nell’incontro "#riccionepartecipa", convocato dalla giunta Angelini, per un confronto coi residenti, che hanno posto domande su questo e altri punti, soprattutto sui viali Ceccarini, Dante, Tasso e Dei Mille, nonché su decoro e sicurezza.

Sul porto intanto la giunta ricorda che sono state approvato le linee di indirizzo per le nuove darsene e la riqualificazione del piazzale di levante, dov’è intenzione eliminare la sosta di lunga durata, eccetto gli stalli di carico e scarico. Previste aree verdi, fontane, spazi per la mobilità dolce e un parcheggio interrato.

Annunciati dunque dall’assessore Imola interventi ai marciapiedi nel viale Dei Mille, bonifiche nei viali Catullo e Monti, riqualificazione al Tasso e riordino degli elementi d’arredo nel Dante.

Sulla sicurezza, l’assessore Oreste Capocasa durante l’incontro con la cittadinanza ha invece fatto sapere che "saranno installate nuove e sofisticate telecamere nel piazzale Vittorio Veneto e viale Martinelli, sul lato mare della stazione ferroviaria. In estate s’incrementerà così la vigilanza anche in piazzale Roma, dove nell’installazione palco si cercherà di evitare zone d’ombra che si prestano a bivacchi o altri tipi di degrado". In più, è stata promessa maggiore vigilanza in Ztl .

Nives Concolino