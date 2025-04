Dal porto al ’salotto’: ecco la nuova cartolina

Un nuovo viale Ceccarini. Un portocanale rinnovato. Così come nuove saranno le darsene e le zone verdi di tutta l’area. Ma anche interventi per la zona Alba, attraverso l’hub urbano, necessario per un rilancio dell’asse commerciale. E non chiamatelo ’libro dei sogni’ perché, come fa notare l’amministrazione comunale, alcuni cantieri sono già partiti e già quest’estate si dovrebbero vedere i primi frutti. Ma niente fretta, visto che serviranno anni prima di completare le opere in previsione. A fare il punto sugli interventi ci hanno pensato la sindaca Daniela Angelini e gli amministratori al Palazzo del Turismo durante un’assemblea pubblica.

Partiamo dall’isola pedonale. I lavori nel primo tratto di viale Ceccarini (tra piazzale Roma e viale Milano) sono partiti in febbraio. A oggi non c’è traccia della nuova pavimentazione, ma la fine lavori viene confermata per il 30 maggio. "Chiaramente confidiamo nel rispetto dei tempi – premette il presidente del Consorzio Ceccarini, Maurizio Metto – Per il periodo dei ponti primaverili abbiamo chiesto di verificare la possibilità di ampliare i camminamenti pedonali a ridosso delle attività, per poter rendere l’area più fruibile, nel rispetto dei tempi del cantiere". Intanto in centro procedono i lavori per il posizionamento dei pilomat, che serviranno a blindare l’area pedonale. Ne sono stati posizionati in due varchi, all’appello mancano i pilomat del terzo e ultimo varco che saranno posti dopo la Pasqua. Una volta terminati i lavori saranno poste fioriere a bloccare gli altri accessi rendendo più sicuro il centro.

A due passi procede anche il percorso per realizzare una nuova area verde attrezzata che dal Palazzo del Turismo scende verso la spiaggia includendo i giardini Montanari. Il documento di fattibilità è già stato approvato. Al porto procedono i lavori in viale Parini: dovrebbero vedere la fine entro giugno. Il cantiere rientra nel più ampio programma di riqualificazione che coinvolge anche le darsene. In questo caso siamo all’approvazione dello studio di fattibilità. Nella zona delle darsene saranno realiazzati giochi d’acqua e nuove aree verdi, e soprattutto un ponte ciclopedonale che colleghi i due lati del porto. Nascerà anche una ‘Casa del porto’. Salendo lungo il canale, verde e ciclabile occuperanno viale Bellini.

Andrea Oliva